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Завод ПСМА сообщил, что возобновил производство автомобилей Peugeot и Citroen в РФ

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Завод ПСМА сообщил, что возобновил производство автомобилей Peugeot и Citroen в РФ
Автомобильные новости
Источник фото: gokayunan / pixabay.com

На автомобильном заводе ПСМА в Калужской области в России было возобновлено производство автомарок Peugeot и Citroen. Об этом информирует сегодня местное интернет-издание «Калужские новости». 

Предположительно, начато производство кроссоверов Peugeot 4008 и Peugeot 5008, а также создание кросс-купе Peugeot 408X

Как сообщается, на территории завода были замечены десятки авто, включая модели, которые ранее не выпускались в Калуге. Предположительно, что там начато производство кроссоверов Peugeot 4008 и Peugeot 5008, а также создание кросс-купе Peugeot 408X, предназначенного для китайского авторынка. 

Если эти данные подтвердятся, то завод в Калуге станет первым предприятием, возобновившим производство машин с брендами из так называемых «недружественных стран» после паузы в два года.

Информационное агентство «Informing»

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