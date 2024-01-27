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Диетолог РФ Кабанов признал 4 главных правила, чтобы навсегда похудеть

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Диетолог РФ Кабанов признал 4 главных правила, чтобы навсегда похудеть
Здоровье
Фото: @pvproductions / freepik.com

По словам эксперта по здоровому питанию Алексея Кабанова, большинство существующих диет — это временные меры, после достижения желаемого результата люди часто возвращаются к прежнему образу жизни. Он выразил уверенность, что после диет многие пациенты начинают неправильно питаться. Специалист отметил, что строгие диеты основаны на жестком ограничении калорий либо отказе от определенных продуктов. 

Кабанов подчеркнул важность учета хронических заболеваний и особенностей каждого человека при составлении диеты. 

Четыре правила для долгосрочного подхода к похудению

Он предложил четыре правила для долгосрочного подхода к похудению. Речь идет об отказе от сахара, сокращении потребления мяса, молочных продуктов, отказе от алкоголя, увеличении растительных продуктов в рационе, овощей, фруктов, бобовых, орехов, злаков.

Информационное агентство «Informing»

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