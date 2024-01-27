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Названы топ-3 вредные пищевые привычки, которые сформировались в СССР

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Названы топ-3 вредные пищевые привычки, которые сформировались в СССР
Здоровье
Фото: @stockking / freepik.com

Еда считается одной из привычек многих людей. У каждого есть свои традиции и правила, которые передаются из поколения в поколение. Причем мало кто задумывается над тем, что многие из этих привычек вредны для организма. Эксперты в области питания назвали три вредные пищевые привычки, которые появились во времена СССР, пишет Вечерний курьер

К примеру, есть такое правило, что суп важно кушать ежедневно. Так учили многих в детстве, поскольку жидкое необходимо для организма. Но все же суп есть ежедневно не обязательно. У ежедневного употребления супа есть и негативные моменты. Так, бульон разбавляет желудочный сок, и процесс пищеварения замедляется. Помимо прочего, вареная капуста в борще повышает кислотность. 

Принято считать, что в один прием необходимо съедать первое и второе, а в качестве третьего блюда пить компот. Этого нельзя делать, так как в компоте много сахара, вредного для здоровья. Жидкость лучше употреблять либо за тридцать минут до еды, либо через тридцать минут после приема пищи. И лучше пить обычную воду, а не компот. 

В СССР хлеб подавали почти со всеми блюдами. Некоторые люди по привычке даже макароны едят с хлебом. Однако в хлебе много углеводов, поэтому его нельзя считать полезной едой.

Информационное агентство «Informing»

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