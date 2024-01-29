Ferra: Диетологи признали, какие продукты ускоряют старение человека

Ежедневное употребление тех или иных продуктов может ускорить процесс старения организма. Исследования показали, что сахаристые хлопья, к примеру, могут вызвать резкие скачки уровня глюкозы в крови, тем самым повышая риск ожирения.

Бекон и хот-доги, содержащие обработанное мясо с большим количество консервантов, насыщенных жиров, связаны также с биологическим старением. Употребление газировки, алкоголя, продуктов на основе рафинированной белой муки тоже крайне негативно влияет на здоровье, способствуя более ускоренному старению организма, лишая его необходимых питательных веществ.

Эти выводы, по словам диетологов, подчеркивают важность осознанного питания для поддержания общего здоровья человека и замедления процессов старения.