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В Тюменской области признали, что 23 ребенка подхватили опасную заразу

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В Тюменской области признали, что 23 ребенка подхватили опасную заразу
Здоровье
Фото: freepik.com

По данным портала 72.ru, в Тюменской области заразились корью 23 ребенка. Общее число случаев заболевания в прошлом году составило 30 человек. 

По данным Роспотребнадзора РФ, показатель заболеваемости в регионе составляет 1,9 на 100 тыс. населения. Причем именно дети и подростки составляют примерно 76% от общего числа заболевших. Около 80% случаев заражения корью приходится на Тюмень. 

Специалисты подчеркивают, что единственной мерой профилактики является вакцинация. Не прошедшие вакцинацию дети болеют чаще и тяжелее привитых, а прививка сводит риск заражения до минимума.

Информационное агентство «Informing»

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