В Тюменской области признали, что 23 ребенка подхватили опасную заразу

По данным портала 72.ru, в Тюменской области заразились корью 23 ребенка. Общее число случаев заболевания в прошлом году составило 30 человек.

По данным Роспотребнадзора РФ, показатель заболеваемости в регионе составляет 1,9 на 100 тыс. населения. Причем именно дети и подростки составляют примерно 76% от общего числа заболевших. Около 80% случаев заражения корью приходится на Тюмень.

Специалисты подчеркивают, что единственной мерой профилактики является вакцинация. Не прошедшие вакцинацию дети болеют чаще и тяжелее привитых, а прививка сводит риск заражения до минимума.