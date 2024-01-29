Ученые разгадали загадку, что отвечает за желтый цвет мочи

Группа международных исследователей разгадала тайну желтого цвета мочи, выявив ранее неизвестный науке микробный фермент. Речь идет о билирубине-редуктазе, расщепляющем билирубин, оранжевый пигмент, который выделяется мертвыми красными кровяными тельцами.

В процессе билирубин превращается в бесцветный уробилиноген, после этого в желтоватый уробилин, придавая моче характерный желтый оттенок.

Билирубин-редуктаза присутствует в кишечных бактериях, особенно Clostridia и Firmicutes. Это открытие важно для понимания здоровья кишечника и природы происхождения заболеваний, таких как желтуха. Исследователи предполагают, что данный фермент может иметь терапевтическое применение в лечении этих состояний и иных заболеваний, связанных с ними.