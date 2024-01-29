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Ученые разгадали загадку, что отвечает за желтый цвет мочи

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Ученые разгадали загадку, что отвечает за желтый цвет мочи
Новости науки
Фото: freepik.com

Группа международных исследователей разгадала тайну желтого цвета мочи, выявив ранее неизвестный науке микробный фермент. Речь идет о билирубине-редуктазе, расщепляющем билирубин, оранжевый пигмент, который выделяется мертвыми красными кровяными тельцами. 

В процессе билирубин превращается в бесцветный уробилиноген, после этого в желтоватый уробилин, придавая моче характерный желтый оттенок. 

Билирубин-редуктаза присутствует в кишечных бактериях, особенно Clostridia и Firmicutes. Это открытие важно для понимания здоровья кишечника и природы происхождения заболеваний, таких как желтуха. Исследователи предполагают, что данный фермент может иметь терапевтическое применение в лечении этих состояний и иных заболеваний, связанных с ними.

Информационное агентство «Informing»

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