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Врач Игнатьев посоветовал тесты, которые помогут в домашних условиях оценить риски инсульта в ближайшее время

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Врач Игнатьев посоветовал тесты, которые помогут в домашних условиях оценить риски инсульта в ближайшее время
Здоровье
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

Самостоятельно оценить риски инсульта у человека в ближайшее время можно посредством проведения двух домашних тестов. О том, как правильно их делать, врач Родион Игнатьев рассказал в беседе с изданием «Вечерний курьер».

По словам доктора, предвестники инсульта могут появиться в любом возрасте. Но эти тесты позволяют составить представление, повышены риски кровоизлияния в мозг в ближайшее время или нет.

Тест первый: оцениваем работу сосудов головы и шеи

Техника выполнения: поставить ноги в одну линию, развести руки в сторону. Затем следует закрыть глаза и начать отсчет. В норме человек должен простоять как минимум 15 секунд, не переставляя ногу. Но если это не получается, равновесие теряется, а тело начинает шататься, стоит обратиться в больницу и проверить сосуды головы и шеи.

Тест второй: проверяем отток крови из головы

Техника выполнения: руки отвести за спину и наклониться вперед. В таком положении стоит простоять полминуты (30 секунд), после чего резко подняться. Если при изменении положения тела не возникло головокружения - с оттоком крови все в порядке. Если голова закружилась и появилась потребность в опоре, можно вести речь о нарушении венозного оттока.

Если тесты не пройдены и выявлены нарушения в работе сосудов, надо как можно быстрее обратиться в больницу, пройти МРТ сосудов головы и шеи, а также попросить врача подобрать комплекс упражнений для улучшения оттока крови.

Информационное агентство «Informing»

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