Врач Эрат признала, что постоянная жажда может быть опасна для здоровья

Постоянное сильное чувство жажды может быть тревожным признаком. Он может указывать на разные заболевания.

Повышенное чувство жажды может быть связано с разными заболеваниями

Врач Анна Эрат подчеркивает, что нормальное потребление воды для взрослого человека составляет не более 1,5-2 литров в день, однако увлекаться избыточным потреблением воды может быть кране вредно для здоровья. Повышенное чувство жажды может быть связано с разными заболеваниями, такими как дефицит питательных веществ либо сахарный диабет.

Важно обратить внимание на этот симптом и обязательно проконсультироваться со своим врачом для выявления причины и, возможно, дальнейшего лечения.