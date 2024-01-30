Россияне смогут снизить уровень холестерина в крови, употребляя томатный сок

Ликопин, содержащийся в томатах, демонстрирует превентивное воздействие на формирование атеросклеротических бляшек в сосудах. Об этом заявили работники Университета Аделаиды в Австралии, которые провели исследование и выявили, что сок из томатов оказывает благотворные эффекты на здоровье сердца и сосудов.

Помогает нормализовать артериальное давление

В частности, он способен снижать уровень вредного холестерина в крови, улучшая тем самым функциональность этих органов. Томатный сок богат калием. Он помогает нормализовать артериальное давление. А магний благоприятно влияет на кровоснабжение. Присутствие антиоксидантов, а также витаминов C и А дополнительно усиливает положительное воздействие напитка на человеческий организм.