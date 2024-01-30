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Назван простой трюк, который помогает избавиться от головных болей

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Назван простой трюк, который помогает избавиться от головных болей
Здоровье
Фото: @wayhomestudio / freepik.com

Согласно недавнему исследованию, применение одного простого трюка может оказать облегчающее воздействие при мигренях. Ученые Мюнхенского технического университета (Германия) обнаружили, что у страдающих головными болями или мигренью мышцы шеи оказываются в воспаленном состоянии. Предполагается, что именно воспаление в этой области может быть причиной мучительных головных болей. 

В рамках исследования приняли участие 28 человек с головной болью и 22 человек без этих проблем. Они прошли новое МРТ-сканирование. Результаты показали, что у людей с мигренью наблюдается большее напряжение в шее и скопление воспалительных маркеров в мышцах. Эксперты рекомендуют массаж этой области для уменьшения болей, пишет Journal of Headache and Pain.

Информационное агентство «Informing»

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