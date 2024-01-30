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Если у вас частый пульс: кардиолог Крулёв объяснил, как найти причину тахикардии

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Если у вас частый пульс: кардиолог Крулёв объяснил, как найти причину тахикардии
Здоровье
Фото: @msgrowth / freepik.com

Тахикардия, то есть учащенный пульс, часто возникает у здоровых людей, но из-за физических нагрузок, стресса, приема алкоголя, кофе. Однако постоянное превышение пульса в 90 ударов в минуту может сигнализировать о тахикардии, связанной с серьезными заболеваниями. Это может говорить о сердечной недостаточности, миокардите, пороках сердца, а также эндокринных либо инфекционных состояниях.

Для выявления причин и установления диагноза используются ЭКГ, холтеровский мониторинг, ЭхоКГ, анализ крови.

Лечение тахикардии требует строго индивидуального подхода 

Лечение тахикардии требует строго индивидуального подхода, учитывая основное заболевание. Консультация врача необходима для правильного определения стратегии лечения и предотвращения негативных последствий, пишет врач Константин Крулёв.

Информационное агентство «Informing»

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