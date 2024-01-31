Врач рассказала, как себя можно уберечь от инсульта: важно соблюдать несколько правил

Забота о уровне холестерина играет ключевую роль в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий холестерин может привести к атеросклерозу, увеличивая риск инсульта.

Важно различать «хороший« и »плохой» холестерин, поддерживая баланс.

Рацион следует обогащать растительными маслами, богатыми полезными жирами, исключая трансжиры из фастфуда и десертов. Отдавать предпочтение рыбе, клетчатке, способствующей снижению «плохого» холестерина, также важно. Контроль веса, уровня стресса, занятия спортом и правильный отдых - неотъемлемые части заботы о сердечном здоровье. Поддерживайте меру и уделяйте внимание физической активности, обеспечивайте организм полезными веществами для долгосрочного благополучия.