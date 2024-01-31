Ученые признали, что пирамидальные пакетики с чаем могут вызвать рак

Новые исследования ученых показали, что пирамидальные пакетики для чая при воздействии с кипятком выделяют огромное количество микропластика в воду, способного вызвать рак.

Пирамидальные пакетики выделяют частицы нанопластика

Эксперименты, проведенные в лабораториях, подтвердили, что заваривание одного пакетика нагретой до 95 градусов водой приводит к появлению не менее 11 миллиардов частиц микропластика в одной чашке. Пирамидальные пакетики выделяют в сотни миллионов раз больше частиц нанопластика, чем чайные пакеты.

В связи с этим эксперты предупреждают, что постоянное использование этого способа заваривания напитка может увеличивать риски развития онкологических недугов, хотя единичное редкое употребление вреда здоровью не принесет.