Быстро снизит давление: кардиолог раскрыл чудотворный напиток

Кардиолог Грант Шехян поделился с россиянами секретом о продуктах, способных помочь снизить давление. Гранатовый сок, по его мнению, оказывает чудотворное воздействие. Это благодаря витамину С и активным компонентам, замедляющим действие ангиотензина. Именно последний и сужает сосуды. Однако врач подчеркивает важность употребления качественного гранатового сока.

Кроме того, черноплодная рябина также может снижать у человека артериальное давление. Кардиолог советует пациентам включить в свой рацион небольшое количество черного шоколада, так как он способствует разжижению крови. Важно также помнить, что при проблемах со здоровьем не нужно заниматься самолечением, а следует обратиться к врачу.