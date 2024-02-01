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На авторынке России появились «вечные» Toyota Land Cruiser 70 по цене от 6,5 млн рублей

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На авторынке России появились «вечные» Toyota Land Cruiser 70 по цене от 6,5 млн рублей
Автомобильные новости
Источник фото: Тойота ленд Крузер 70 / Pinterest

Toyota Land Cruiser 70-й серии, новый рамный внедорожник японского производителя, в Россию завозят дилерами и частниками. Цена новинки - от 6,5 до 9,9 миллиона рублей. Даже при относительно высокой цене эти машины пользуются огромной популярностью у покупателей, которые отмечают их как «неубиваемые» и «вечные»

В ассортименте на данный момент есть различные модели

В ассортименте на данный момент есть различные модели, включая Land Cruiser 76 с турбодизелем V8, Land Cruiser 71 с бензиновой установкой, оба 2023 года выпуска. В продаже также есть Land Cruiser 2024 года выпуска, в том числе пикап с бензиновым либо дизельным двигателем, но под заказ.

Информационное агентство «Informing»

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