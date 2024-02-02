Насколько опасны «зомби-вирусы» из вечной мерзлоты Арктики, спорят ученые

Глобальное потепление может вполне привести к оттаиванию самых древних микроорганизмов, заключенных в арктических льдах многими тысячелетиями. Эти вирусы-зомби могут стать потенциальной угрозой для человечества и вызвать новые инфекционные заболевания. Ученые проводили эксперименты с разморозкой вирусов, а полученные результаты показали, что они способны заражать многие организмы.

Обнаружены вирусные штаммы, возраст которых составляет до 48,5 тыс. лет

Исследования обнаружили вирусные штаммы, возраст которых составляет до 48,5 тыс. лет. Этот феномен становится особенно актуальным в свете промышленного освоения регионов Арктики и стремительного таяния вечной мерзлоты.

Специалисты предупреждают о потенциальной угрозе выхода на поверхность тысяч вирусов, к которым попросту нет иммунитета. Впрочем, некоторые утверждают, что риск зомби-вирусов не так велик, нужно учитывать другие возможные, не менее опасные угрозы.

Эксперты подчеркивают, что существующие вирусы и бактерии, особенно в регионе Азии, представляют более реальную угрозу людям, а к этим рискам следует быть обязательно заблаговременно готовыми.