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Сын певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков похвастался личными достижениями в работе

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Сын певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков похвастался личными достижениями в работе
Знаменитости
Источник фото: @npresnyakov

Сын певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков похвастался личными достижениями в работе.

Он сообщил, что трек его группы «Multiverse» был использован при создании дополнения к игре Atomic Heart, пишет 7Дней.ру. То, что творчество коллектива будет звучать во многих странах мира, порадовало Никиту Преснякова.

«Ребятулечки, вышло дополнение к игре, где звучит саундтрек Multiverse! Во-первых, поиграйте в игру. Но если вы не играете или у вас нет компьютера, то всё равно песню можно послушать», - отметил музыкант.

А вот комментировать проблемы своей матери он не стал.

Напомним: в РФ начали отменять концерты Кристины Орбакайте. Общественники указывают на то, что она является гражданской США, не высказалась в поддержку «военной спецоперации» РФ на территории Украины, не живет в РФ, а только приезжает на работу. Но, судя по всему, Кристина Орбакайте намерена больше выступать в Европе. У нее уже намечен там тур. А также есть информация, что она планирует выступить в Израиле, куда после начала «военной спецоперации» РФ на территории Украины перебралась ее мать Алла Пугачева.

Информационное агентство «Informing»

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