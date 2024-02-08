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Андрей Максимов пробовался на роль Кощея в «Слово пацана», но сыграл Желтого

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Андрей Максимов пробовался на роль Кощея в «Слово пацана», но сыграл Желтого
Знаменитости
Источник фото: @maximofandrey

Звезда сериала «Слова пацана» Андрей Максимов в интервью Umagazine рассказал о некоторых нюансах своей творческой жизни. В нашумевшем сериале Жоры Крыжовникова Максимов сыграл Желтого, главаря группировки «Дом быта». Однако изначально актер планировал сыграть Кощея.

Как известно, эта роль была отдана Никите Кологривому. После того, как Андрею отказали в роли Кощея, он отправился на другие пробы. Максимов просто хотел сняться именно в этом сериале.

«Я был разочарован, потому что хотел принять участие в этом проекте. Примерно через пару недель мне пришло письмо с предложением попробоваться на роль Желтого, и я, конечно же, был рад получить эту роль, которую теперь очень люблю», — рассказал актер.

Андрей положительно отзывается обо всех своих коллегах, снявшихся в этом проекте. Максимов признался, что участие в «Слове пацана» Анны Пересильд вызывало у него опасение из-за ее юного возраста. Однако девочка сыграла свою роль профессионально и работать с ней было настоящим удовольствием, отметил актер.

Теперь Андрей мечтает сыграть не злодея, а доброго и забавного героя.

Интересно: Андрей Максимов родился в известной семье. Его дедушка — поэт Марк Максимов, а отец — Андрей Максимов. Андрей родился в третьем браке драматурга с журналисткой Ларисой Усовой.

Информационное агентство «Informing»

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