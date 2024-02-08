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Бежавшего из РФ в Германию после СВО Малинина не поняли в Саратове

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Бежавшего из РФ в Германию после СВО Малинина не поняли в Саратове
Знаменитости
Источник фото: @alexandr_malinin

Народный артист РФ и Украины Александр Малинин живет сейчас в Германии, хотя и приезжает в РФ время от времени, чтобы давать концерты.

РФ Александр Малинин покинул после начала «военной спецоперации» на территории Украины. Тем не менее, концерты он дает и для россиян. Но концерт в Саратове, который он недавно дал, обернулся скандалом.

Пытается усидеть на двух стульях

Концерт Малинина намеревались отменить депутаты Саратовской областной думы. Его попытались обвинить в том, что он пытается усидеть на двух стульях. За два года Малинин не высказался прямо касательно «военной спецоперации» РФ и не отказался от звания Народного артиста Украины.

При этом в ходе концерта в Саратове Малинин признался, что он боится потерять возможность жить в Германии.

Информационное агентство «Informing»

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