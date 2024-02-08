«Подделала подпись»: украинскую певицу Светлану Лободу обвиняют в мошенничестве

Композитор Олег Влади публично предъявил обвинения в адрес певицы Светланы Лободы, заявив, что она совершила в отношении него мошеннические действия. По его словам, артистка умышленно подделала подпись в документах, тем самым лишив его авторских прав на одну из композиций, пишет Телеграм-канал Mash.

Композитор не стал называть название песни, но журналистам удалось выяснить, что речь может идти о хите «А может, к чёрту любовь», который был выпущен в начале 2016 года музыкальным лейблом «Лобода Мьюзик».

Ситуацию прокомментировала юрист

Юрист Валерия Рытвина в разговоре с журналистами заявила, что договор, о котором идет речь, Лобода перевела на украинский язык и в таком виде представила в Sony Music для того, чтобы иметь возможность исполнять композицию, как в Украине, так и в других странах.

По словам юриста, Олегу Влади неприятно то, что сотрудничающая с ним артистка, занявшая антироссийскую позицию, поет его песню в недружественных странах, а заработанные на концертах деньги направляет на нужды украинских военных.

«Конечно, Олегу неприятен тот факт, что она поет эту песню везде, а деньги с этой песни идут на финансирование наших врагов. Конечно, Олегу это тоже неприятно. Он не для этого писал песни, чтобы на них зарабатывали еще и вот таким образом».

Также она заверила, что сейчас данный факт проверяется сотрудниками правоохранительных органов, а потому Светлане Лободе может грозить уголовное преследование.

«Пускай полиция усматривает там какой-то состав преступления, потому что извлекался доход из этого договора. На территории Украины монетизировалась эта песня по договору, который Олег не подписывал».