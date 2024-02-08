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Макс Барских рассказал о своем тяжелом детстве: отец с матерью поднимали на него руку

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Макс Барских рассказал о своем тяжелом детстве: отец с матерью поднимали на него руку
Знаменитости
Источник фото: @max_barskih

33-летний известный украинский певец Макс Барских в интервью признался, что детство у него не было легким и мать с отцом часто поднимали на него руку.По его словам, он из-за этого постоянно страдал, но с возрастом понял, почему они так поступали, пишет «Вечерний курьер».

Как объяснил в интервью Барских, в то время не умели воспитывать по-другому и рукоприкладство и строгость считались наиболее действенными методами. К тому же, ранее не было интернета и литературу по воспитанию детей достать было очень тяжело.

«У меня была достаточно сложная ситуация в семье, было насилие, еще много чего, но я понимаю и свою маму, и своего папу. Понимаю, почему это происходило – моим родителям самим было сложно», - рассказал певец.

Но как бы там ни было он благодарен своим родителям за те уроки, которые они ему преподали, потому что они сделали его сильным и он стал тем, кем стал.

Стоит отметить, что отец Барских ушел из семьи и из-за этого он не поддерживал с ним общения на протяжении 11 лет. Но незадолго до его смерти, они помирились. Своему покойному отцу Макс Барских посвятил песню и клип под названием «Февраль».

Информационное агентство «Informing»

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