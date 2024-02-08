«Я в предвкушении»: Стася Милославская впервые за много месяцев появилась на публике - актриса сделала признание

Актриса Стася Милославская вернулась в свет после многомесячного отсутствия и посетила премьеру нового сезона Wink в Москве 8 февраля.

В беседе с журналистами Woman.ru она поделилась, что провела месяц в Азии.

«Я месяц сидела в Азии, первое мероприятие за последние несколько месяцев, поэтому в предвкушении», - сказала Милославская.

Актриса выразила свои впечатления от прошлогодних проектов Wink, особенно от сериала «Слово пацана», отметив многих актеров, включая Славу Копейкина и Анну Пересильд, как «открытие года».

Напомним, что в течение четырех лет Стася состояла в отношениях с Александром Петровым. Однако внезапно он объявил о своем браке, и его избранницей стала Виктория Антонова. Поклонники предположили, что Милославская и Петров узаконили свои отношения, но актер решил венчаться с новой партнершей вскоре после нескольких свиданий. Стася Милославская предпочла не комментировать это событие, и некоторые коллеги выразили свою поддержку после этого предательства со стороны артиста.