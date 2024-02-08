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«Я в предвкушении»: Стася Милославская впервые за много месяцев появилась на публике - актриса сделала признание

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«Я в предвкушении»: Стася Милославская впервые за много месяцев появилась на публике - актриса сделала признание
Знаменитости
Источник фото: @milostasii

Актриса Стася Милославская вернулась в свет после многомесячного отсутствия и посетила премьеру нового сезона Wink в Москве 8 февраля. 

В беседе с журналистами Woman.ru она поделилась, что провела месяц в Азии. 

«Я месяц сидела в Азии, первое мероприятие за последние несколько месяцев, поэтому в предвкушении», - сказала Милославская.

Актриса выразила свои впечатления от прошлогодних проектов Wink, особенно от сериала «Слово пацана», отметив многих актеров, включая Славу Копейкина и Анну Пересильд, как «открытие года»

Напомним, что в течение четырех лет Стася состояла в отношениях с Александром Петровым. Однако внезапно он объявил о своем браке, и его избранницей стала Виктория Антонова. Поклонники предположили, что Милославская и Петров узаконили свои отношения, но актер решил венчаться с новой партнершей вскоре после нескольких свиданий. Стася Милославская предпочла не комментировать это событие, и некоторые коллеги выразили свою поддержку после этого предательства со стороны артиста.

Информационное агентство «Informing»

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