Экс-солистка «Миража» Наталия Гулькина рассказала, что у нее очень маленькая пенсия

Певица Наталья Гулькина рассказала, что у нее очень маленькая пенсия.

В интервью порталу Prozvezd исполнительница сообщила, что у нее нет никаких званий, поэтому и дополнительных начислений она не получает. Сейчас 59-летняя артистка, по ее словам, живет в Москве на «несколько тысяч» рублей в месяц.

«На те несколько тысяч рублей, что мне насчитали при моем-то стаже, прожить невозможно», — заявила Гулькина.

По ее словам, она продолжает работать, так как ей необходимо еще кормить 11 кошек и домашних рыбок. Артистка добавила, что не просит звания, но и без денег она жить не может, как и любой другой человек.