Продюсер Дзюник призвал прекратить травлю в адрес Орбакайте

Бывший продюсер группы «Тату» Леонид Дзюник возмутился ситуацией вокруг выступлений Кристины Орбакайте в России. Отмену концертов дочери Аллы Пугачевой он назвал травлей, информирует NEWS.ru.

По мнению Дзюника, срыв концертов в первую очередь скажется на поклонниках певицы, которые уже успели купить билеты на ее шоу и очень рассчитывали побывать на концерте.

Разделяет позицию и взгляды своего мужа-иноагента

Он считает неправильным отменять Кристину Орбакайте только потому, что ее мать — Алла Пугачева, которая специальную военную операцию РФ не поддержала, зато сделала несколько скандальных заявлений и заверила, что целиком и полностью разделяет позицию и взгляды своего мужа-иноагента.

Орбакайте Дзюник назвал «самостоятельной единицей» в шоу-бизнесе и напомнил, что за два года, что длится СВО, она вообще не делала никаких заявлений касательно спецоперации.

«Люди разные. Есть Юлия Чичерина, у нее характер такой бойцовский. Кристина Орбакайте не может как Чичерина. Что ее за это, травить?» — вопрошает продюсер.