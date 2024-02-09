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Поплавская объяснила, почему испытывает неприязнь к Шепелеву: «Поведение не соответствует поведению мужчины»

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Поплавская объяснила, почему испытывает неприязнь к Шепелеву: «Поведение не соответствует поведению мужчины»
Знаменитости
Источник фото: Яна Поплавская / ВКонтакте

Актриса Яна Поплавская в интервью каналу RTVI подтвердила, что она не уважает телеведущего Дмитрия Шепелева.

Шепелев не разрешает своему старшему сыну Платону общаться с родителями своей покойной гражданской жены Жанны Фриске

Она отказывается считать его поступки мужскими. По словам Яны, мужчины так, как Дмитрий, не поступают. Она напомнила, что Шепелев не разрешает своему старшему сыну Платону общаться с родителями своей покойной гражданской жены Жанны Фриске. Также Поплавская в пример привела отношение телеведущего к крестной матери мальчика Ольге Орловой. Он запретил певице видеться с крестником.

«Мне достаточно Ольги Орловой, мне достаточно Жанны, которую я знала, слава Богу, при жизни. Мне достаточно многих его поступков, чтобы составить такое мнение. Его поведение не соответствует поведению мужчины», — высказалась исполнительница роли Красной Шапочки в популярном советском фильме для детей.

Жанны Фриске не стало в 2015 году. У Дмитрия Шепелева сейчас другая семья. Он женился на Екатерине Тулуповой, которая три года назад родила ему еще одного сына. Мальчика назвали Тихоном.

Информационное агентство «Informing»

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