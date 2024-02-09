Лобода анонсирована очередную песню на украинском языке: украинцы в восторге

После начала СВО украинская певица Светлана Лобода покинула территорию Россию и отправилась в Латвию. Там 41-летняя исполнительница продолжает развивать свою карьеру и накануне в своих социальных сетях разместила фрагмент нового клипа «MENTOR», где она в своей привычной манере поет на украинском языке, пишет «Вечерний курьер».

Фанаты услышав часть композиции на украинском языке пришли в неимоверный восторг и уже с нетерпением ждут выхода композиции, премьера которой запланирована на 9 февраля.

«Лобода - это просто женщина вау. Вдохновляюсь постоянно», «Ваш песни на украинском не сравнить ни с чем», «Пушка», «Чувствую песня станет хитом», - оставляют свои комментарии поклонники.

Стоит отметить, что до начала военной спецоперации Лобода была одной из самых успешных и высокооплачиваемых артистов в России. Но после того как она разорвала все связи с РФ и не поддержала СВО, ей запретили въезд в страну сроком на 50 лет.