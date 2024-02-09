«Просто потрясающие»: Музыкальные экперты заговорили о замене Киркорова в «Маске» — ничего подобного не было

В связи с громким скандалом вокруг «голой» вечеринки, дальнейшая работа певца Филиппа Киркорова в телешоу «Маска» на телеканале ТВ может оказаться под серьезной угрозой. Музыкальный эксперт Сергей Соседов выразил готовность занять место поп-артиста в качестве члена жюри на проекте. Он уверяет, что ему нравится формат передачи, считая его ярким и весьма интересным.

«Ничего подобного раньше у нас не было. Маски, которые создаются, потрясающие», — сказал критик.

Первоначально премьера нового сезона программы «Маска» на телеканале НТВ была запланирована на 11 февраля, но была перенесена на 18 февраля. Эта задержка вызвала широкий интерес и спекуляции в связи с громким скандалом вокруг участия Филиппа Киркорова в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой.

Сообщения о возможной угрозе дальнейшей работы Киркорова в программе «Маска» стали объектом обсуждения. На данный момент нет официальных заявлений от телеканала или организаторов шоу относительно участия Киркорова в новом сезоне.