Юлия Снигирь вышла в свет в платье за 115 тысяч

Актриса Юлия Снигирь, снявшаяся в фильме «Мастер и Маргарита», появилась на состоявшейся 8 февраля в Москве премьере нового киносезона Wink KinoLab в черном платье из эко-кожи бренда Sashaverse за 115 тысяч рублей, пишет woman.ru.

Пришла на светское мероприятие без супруга

Дизайнером платья является Александр Терехов, известный своим брендом Alexander Terekhov. А бренд Sashaverse является его новым проектом. Примечательно то, что актриса пришла на светское мероприятие без супруга, актера Евгения Цыганова, который тоже снимался в новой экранизации произведения Михаила Булгакова.

Судя по всему, Евгений не очень любит выходить в свет и посещает подобные тусовки в особых случаях. Юлия Снигирь прошлась по красной дорожке, позируя для журналистов. Как известно, на премьеру фильма «Мастера и Маргариты» Снигирь явилась в черном платье с кристаллами, которое оценили в 350 - 400 тыс. рублей.