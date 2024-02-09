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Юлия Снигирь вышла в свет в платье за 115 тысяч

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Юлия Снигирь вышла в свет в платье за 115 тысяч
Знаменитости
Источник фото: @yuliasnigir

Актриса Юлия Снигирь, снявшаяся в фильме «Мастер и Маргарита», появилась на состоявшейся 8 февраля в Москве премьере нового киносезона Wink KinoLab в черном платье из эко-кожи бренда Sashaverse за 115 тысяч рублей, пишет woman.ru. 

Пришла на светское мероприятие без супруга

Дизайнером платья является Александр Терехов, известный своим брендом Alexander Terekhov. А бренд Sashaverse является его новым проектом. Примечательно то, что актриса пришла на светское мероприятие без супруга, актера Евгения Цыганова, который тоже снимался в новой экранизации произведения Михаила Булгакова. 

Судя по всему, Евгений не очень любит выходить в свет и посещает подобные тусовки в особых случаях. Юлия Снигирь прошлась по красной дорожке, позируя для журналистов. Как известно, на премьеру фильма «Мастера и Маргариты» Снигирь явилась в черном платье с кристаллами, которое оценили в 350 - 400 тыс. рублей.

Информационное агентство «Informing»

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