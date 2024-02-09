В России блогера Влада Бумагу разыскивают судебные приставы из-за долга в 300 тыс. рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Основанием для этого стали его неоплаченные штрафы на 3,5 тыс. рублей за превышение скорости и неоплаченную парковку. Но также он не уплатил 278 тыс. рублей налогов. Долг перед Федеральной налоговой службой на нем уже два месяца.

Ежемесячно, по данным издания, Влад Бумага получает около 1 млн долларов за свой контент, который он публикует в соцсетях. За прошлый год его оборот превысил 455 млн рублей.

Сейчас Влад Бумага живет в Дубае с блогершей Юлией Годуновой. Пара ожидает ребенка и в РФ, судя по всему, они возвращаться не планируют.