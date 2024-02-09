Глюкоза опубликовала серию фото в черно-белых тонах выгодно продемонстрировав свою осиную талию: фанаты в восторге

В своих соцсетях известная 37-летняя певица Глюкоза (настоящее имя - Наталья Чистякова-Ионова) опубликовала новые эффектные фото в черно-белых тонах. Выбранными нарядами для фотосессии Глюкоза выгодно подчеркнула свою осиную талию, пишет Вечерний курьер.

На снимках артистка запечатлена в полупрозрачном платье с рюшами, в мини-юбке, в боди с ассиметричным разрезом и кожаных ботфортах.

Источник фото: @glukozamusic

Выбранные луки помогли Глюкозе продемонстрировать свой прессы и стройную фигуру.

Источник фото: @glukozamusic

Поклонники певицы тут же принялись осыпать ее комплиментами.

«Просто богиня», «ШИКАРНАЯ. Самая прекрасная и самая любимая», «Безумно идет этот стиль», «Просто само совершенство… идеал… просто чудо», - пишут фанаты.

Стоит отметить, что матери двоих детей отлично получается поддерживать свою фигуру в идеальном состоянии. Ранее Наталья рассказывала, что в ее жизни присутствует спорт и правильное питание, благодаря чему она всегда в форме.