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Подал документы: Старший сын футболиста Андрея Шевченко не желает жить в Британии — планирует вернуться в Украину

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Подал документы: Старший сын футболиста Андрея Шевченко не желает жить в Британии — планирует вернуться в Украину
Знаменитости
Источник фото: @andriyshevchenko

Кристиан, 17-летний сын Андрея Шевченко, являющегося президентом Украинской ассоциации футбола, подал необходимые документы на получение украинского гражданства. 

Звездный наследник надеется в будущем выступать за сборную Украины

Парень, родившись в Лондоне в 2006 году, начал свою спортивную карьеру в Академии «Челси». В прошлом году он подписал контракт с «Уотфорд» на 2 года. В настоящее время, играя за U-18 на позиции нападающего, звездный наследник надеется в будущем выступать за сборную Украины. 

Другой сын Андрея Джордан учится в Йельском университете. В семье у Шевченко также есть два младших сына, которым исполнилось 9 и 11 лет. 

Отметим, что сам украинский футболист начал свою карьеру в Киевском «Динамо«, затем продолжил карьеру в AC Milan. В 2006 году Андрей перешел в английский »Челси», где впечатлил своей игрой и помог команде выиграть Премьер-лигу и Кубок Англии, а перед завершением карьеры вновь вернулся в AC Milan, сообщает портал BIMRU.

Информационное агентство «Informing»

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