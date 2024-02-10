Режиссер Сычев: Александр Градский «орал и визжал» на участников шоу «Голос»

В интервью шоу «Фабрика с Яной Чуриковой» режиссер-постановщик Андрей Сычев рассказал о работе с музыкантом Александром Градским на шоу «Голос», пишет vokrug.tv. По его словам, композитор кричал на съемочную команду, так как ненавидел постановочные номера. Градский настоял на том, чтобы номера были без постановок. Режиссер назвал подход к работе композитора педантичным.

«Градский так орал, так визжал на весь зал, что мы испортили всю телевизионную деятельность, эстрадный мир своими развлечениями», — рассказал Сычев.

По его словам, Градский разбирался в свете, отсекал лишнее и делал упор на мастерство исполнения, а не на шоу-эффекты. Сычев также сказал, что мог попросить убрать графику на экранах. Градский не любил все, что связано «с приукрашиванием», сказал режиссер.