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Сын Шепелева и Фриске, Платон, рассказал об отце

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Сын Шепелева и Фриске, Платон, рассказал об отце
Знаменитости
Источник фото: @platonshepelev

Сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске, Платон, оказался одаренным ребенком, пишет starhit.ru. Но об этом стало известно только сейчас, когда его отец разрешил мальчику показываться на публике. До этого телеведущий на протяжении восьми лет скрывал старшего сына.

Свое решение Димитрий аргументировал тем, что хотел уберечь ребенка от внимания публики после того, как тот потерял маму.

Недавно Платон принял участие в кулинарном реалити вместе со знаменитым папой. Речь идет о шоу «Дети рулят», которое выйдет на канале «Суббота!» 10 февраля. В выпуске Патон поможет отцу приготовить рыбное блюдо.

Платон рассказал о своих увлечениях

По правилам шоу дети объясняют родителям весь процесс приготовления через наушник. Семья Шепелевых будет состязаться с Михаилом Башкатовым и его сыном Федором. Во время съемок Платон рассказал о своих увлечениях. По его словам, он мечтает стать баскетболистом. Мальчик также увлекается музыкой: играет на гитаре и фортепиано.

«Вечером мы с папой гуляем с собаками Пу и Лу. Мне нравится, когда мы с папой болтаем о моих или его способностях», — говорил Платон.

А Дмитрий заявил, что он как отец должен воспитать в ребенке спокойствие, щедрость, любовь к жизни и умение готовить.

Напомним: у Шепелева также есть младший сын Тихон, который родился от Екатерины Тулуповой. У возлюбленной Дмитрия есть дочь Лада. Шепелев воспитывает ее как родную и с теплом относится к ней.

Информационное агентство «Informing»

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