Максим Галкин готов выступать в Европе за €100 тысяч в час

Ведущий YouTube-канала «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов рассказал о гонорарах Максима Галкина* (признан иноагентом) в Европе за его выступления, пишет news.ru.

Концертного директора шоумена не интересует, кто является заказчиком выступления

Юморист готов выступить с часовым концертом в Европе за €100 тысяч (около 9,8 млн рублей). При этом ведущий сослался на концертного директора шоумена Эльвиру Мокробородову. Помимо этого, комику следует оплатить два авиабилета эконом-класса и два — бизнес-класса. При этом Мокробородову не интересует, кто является заказчиком выступления.

«Я даже не назвал компанию. Директора интересовал только гонорар», — заявил пранкер.

Такая информация вызвала большой интерес публики. Многие были удивлены высокими гонорарами юмориста. Пользователи сети считают, что такие требования необоснованны. Но некоторые сочли, что артисты должны получать достойную оплату своего труда.