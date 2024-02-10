Продюсер назвал ситуацию вокруг бойкота Орбакайте тревожной

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник высказался о бойкоте Кристины Орбакайте, пишет 7days.ru.

По его мнению, сложившаяся ситуация вызывает тревогу, так как человека наказывают за поступки, которые совершил кто-то другой. Есть мнение, что певицу отменяют из-за заявлений ее матери.

«Но Кристина — самостоятельный человек, со своей творческой судьбой. Или дочь за маму и ее мужа все-таки в ответе?» — вопрошает продюсер.

От бойкота Орбакайте пострадали обычные люди

Дзюник подчеркнул, что от бойкота Орбакайте пострадали обычные люди — билетеры и сотрудники концертных залов. Все они остались без зарплаты. Сама Орбакайте успела получить предоплату - несколько миллионов рублей. При этом певица может не возвращать эти деньги, так как тур сорвался не по ее вине.

Ранее сообщалось, что основная претензия к Орбакайте заключается в том, что певица проживает в США, зарабатывает в России и летит снова за океан, где тратит эти деньги. Дочь Аллы Пугачевой уличают в недостаточно патриотической позиции.