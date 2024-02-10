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Продюсер назвал ситуацию вокруг бойкота Орбакайте тревожной

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Продюсер назвал ситуацию вокруг бойкота Орбакайте тревожной
Знаменитости
Источник фото: @kristina_orbakaite_

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник высказался о бойкоте Кристины Орбакайте, пишет 7days.ru. 

По его мнению, сложившаяся ситуация вызывает тревогу, так как человека наказывают за поступки, которые совершил кто-то другой. Есть мнение, что певицу отменяют из-за  заявлений ее матери. 

«Но Кристина — самостоятельный человек, со своей творческой судьбой. Или дочь за маму и ее мужа все-таки в ответе?» —  вопрошает  продюсер.

От бойкота Орбакайте пострадали обычные люди

Дзюник подчеркнул, что от бойкота Орбакайте пострадали обычные люди — билетеры и сотрудники концертных залов. Все они остались без зарплаты. Сама Орбакайте успела получить предоплату - несколько миллионов рублей. При этом певица может не возвращать эти деньги, так как тур сорвался не по ее вине. 

Ранее сообщалось, что основная претензия к Орбакайте заключается в том, что певица проживает в США, зарабатывает в России и летит снова за океан, где тратит эти деньги. Дочь Аллы Пугачевой уличают в недостаточно патриотической позиции.

Информационное агентство «Informing»

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