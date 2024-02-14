Юлианна Караулова посоветовала девушкам не принимать дорогие подарки от поклонников

Популярная певица Юлианна Караулова посоветовала девушкам не принимать дорогие подарки от мужчин, которые за ними ухаживают, но с которыми те не намерены встречаться и строить серьезные отношения. Иначе потом придется жить с ощущением, что ты чего-то там должна поклонникам.

Рекомендацией она поделилась, исходя из собственного опыта, пишет Kp.ru.

«Я считаю неправильным принимать дорогие подарки. У меня еще до отношений с мужем бывали такие случаи», - разоткровенничалась телеведущая.

По ее словам, стоило ей принять от какого-то кавалера дорогой презент, как ее начинало терзать чувство, что она будет ему что-то должна. Караулова добавила, что стала отказываться принимать недешевые подарки, аргументируя их высокой стоимостью.

Юлианна с мужем заранее проговаривают подарки друг другу

Сейчас Юлианна замужем и семейный бюджет с мужем общий. Тем не менее они заранее проговаривают подарки друг другу.

Певица добавила, что не стоит отказываться от подарка, если он от любимого человека. Скорее всего, он был сделан не для того, чтобы другой человек почувствовал себя обязанным, а исключительно для того, чтобы порадовать свою любимую.