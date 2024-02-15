Актриса Мария Машкова показала редкие кадры с мужем

Актриса Мария Машкова, дочь актера Владимира Машкова, опубликовала фото с мужем.

Ранее в Сети появились слухи об их расставании. Похоже, актриса решила их опровергнуть, пишет Газета.ру.

Пост она разместила в День всех влюбленных.

«Любовь это... Сашка! Всех с Днем святого Валентина, ребята. Любите и будьте любимы и... все остальное не имеет значения», — написала Машкова.

Веру в брак и счастливую семейную жизнь Машковой вернул ее нынешний муж

Напомни, Мария Машкова замужем за пианистом Александром Слободяником. У них двое детей: 13-летняя Стефания и 11-летняя Александра. В США они живут уже давно, но в Россию Машкова приезжала ради съемок.

Рассуждая о личной жизни, Машкова как-то отметила, что веру в брак и счастливую семейную жизнь ей вернул после развода с Артемием Семакиным ее нынешний муж. Она рассказала, что ее бабушка, педагог этики и эстетики, всегда заступалась за Александра и советовала ей «держаться за него».