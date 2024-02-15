Собчак высказалась в поддержку певицы Лолиты: журналистке непонятно, почему активисты так поступают с одной из «любимых певиц страны»

Журналистка Ксения Собчак высказалась в поддержку певицы Лолиты Милявской.

У Лолиты был запланирован концертный тур, но из-за жалоб общественников ее выступления отменили. Причиной этому стало участие исполнительницы в скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.

Лолита помогает гражданам РФ

Комментируя сложившуюся ситуацию, Лолита отметила, что давно помогает гражданам РФ, но ее помощь активисты не заметили. При этом участие в скандальном мероприятии тут же стало поводом, чтобы ее «отменить».

По словам Ксении Собчак, ей непонятно, почему активисты так поступают с одной из «любимых певиц страны».

«Лолита всегда, до всяких вечеринок, плакала и сопереживала людям, потерявшим дома в бомбежках. Всегда, никому не говоря, просто помогала — без всякого пиара и просьб», - заявила Собчак.

Напомним, в конце прошлого года в Москве прошла «голая» вечеринка Насти Ивлеевой. После этого участников мероприятия раскритиковали общественники, добиваясь того, чтобы им запретили работать в РФ.