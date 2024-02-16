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Список артистов «голой» вечеринки, которые пытаются реабилитироваться перед публикой, посетив Донбасс

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Список артистов «голой» вечеринки, которые пытаются реабилитироваться перед публикой, посетив Донбасс
Знаменитости
Источник фото: @bilanofficial

После участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой многие звезды стали приносить свои извинения и оправдываться за свое поведение. А некоторые пытаются реабилитироваться перед публикой отправившись с гуманитарной помощью на Донбасс, пишет «Вечерний курьер».

В список таких знаменитостей попали Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита Милявская.

Решили поехать на Донбасс

Еще 16 января на Донбасс отправился Билан и потратил несколько миллионов на гуманитарную помощь и подарки для детей. Что касается Филиппа Киркорова, то часть своего гонорара он пожертвовал белгородцам, но данная щедрость не помогла ему полностью отбелиться и он решил поехать на Донбасс с выступлением и благотворительной помощью.

В отличие от Билана и Киркорова Милявская на Донбассе не появлялась, но напомнила, что ранее давала концерты в Луганске и в Донецке. Также певица сообщила, что намерена заняться восстановлением храма на одной из новых территорий России.

Список артистов далеко не полный и многие уверены, что в скором времени он пополнится новыми именами.

Информационное агентство «Informing»

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