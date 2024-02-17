Ида Галич раскрыла опасную особенность своего характера

В свежем выпуске шоу «Натальная карта» Ида Галич, которая зарекомендовала себя как добродушная девушка и с искрометным чувством юмора, рассказала о другой стороне своей личности, пишет super.ru.

Ида посоветовала не вступать с ней в конфликт, так как она дружит на максимуме чувств, но также и расстается. Словом, Ида далеко не белая и пушистая.

Телеведущая не рекомендует заводить такого врага, как она

По словам телеведущей, она не рекомендует заводить такого врага, как она. Ида честно пообещала, что ничего живого не оставит в конфликтной ситуации.

«Со мной лучше не ругаться никому и никогда. Я ничего не делаю специально. Но я дружу сильно. И люблю сильно. Как в песне Розенбаума: «Любить так любить, стрелять так стрелять», — заявила Ида ведущему «Натальной карты» Дмитрию Журавлеву.

«Комфортненько», — с иронией прокомментировала высказывания гостьи выпуска ведущая Олеся Иванченко.