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«Фанаты бьют тревогу»: Поклонников не на шутку напугал новый образ певицы Нюши — такие изменения списывают на последствия развода

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«Фанаты бьют тревогу»: Поклонников не на шутку напугал новый образ певицы Нюши — такие изменения списывают на последствия развода
Знаменитости
Источник фото: @nyusha_nyusha

Фанаты выражают беспокойство по поводу радикальных изменений в облике Нюши. В недавних фотографиях, опубликованных 14 февраля, певица предстала с длинными темными волосами, челкой и мрачным макияжем. 

Поклонники выражают разочарование и тревогу из-за перемен в стиле исполнительницы

Комментарии поклонников выражают разочарование и тревогу из-за перемен в стиле исполнительницы. Некоторые высказывают надежду, что эти изменения не разрушат образ, созданный Нюшей, и просят ее остановиться, в то время как другие связывают эти перемены с возможными последствиями развода певицы.

Ранее Нюша поделилась фотографиями в стиле Барби, но и в этом образе поклонники не увидели чего-то «настоящего». 

Отмечая тонны грима и отсутствие естественности, комментарии фанатов включают в себя выражение разочарования в стиле и предложения переодеться, особенно учитывая, что она является матерью двоих детей.

Информационное агентство «Informing»

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