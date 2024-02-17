Николай Басков рассказал о наличии двойника у Анны Семенович

Певец Николай Басков заявил о том, что у певицы Анны Семенович есть двойники. Об этом он сказал в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором» на канале Россия, пишет «ВокругТВ».

По словам артиста, одна из участниц квартета «ДЕВЧАТА» из Москвы очень напомнила ему известную певицу.

«Издалека не узнаю вас в гриме. Анечка Семенович, это вы? Надо обязательно Ане Семенович послать это. Вы сможете на гастроли ездить в разные города», – пошутил Басков.

На шоу квартет исполнил песню из фильма «Карнавальная ночь». Баскову голос одной из участниц напомнил голос Семенович, и это в дополнение к тому, что и внешне участница похожа на певицу.

И хотя Басков поддержал квартет, но выйти в финал «ДЕВЧАТА» не смогли, набрав 97 баллов из 100.