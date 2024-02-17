«Я люблю тебя жизнь!»: Ида Галич исполнила свою заветную мечту - увидела горбатых китов

После жаркого отдыха в Дубае Ида Галич отправилась в Мурманскую область. И не просто так, а осуществить свою заветную мечту - увидеть горбатых китов в их естественной среде обитания. В своих социальных сетях ведущая поделилась с подписчиками захватывающими дух видеокадрами с путешествия, пишет «Вечерний курьер».

«Теперь мы с девочками входим в 1% людей, видевших горбатого кита. Трудно описать словами, какие невероятные эмоции мы получили в те минуты, но могу сказать, что мы до сих пор приходим в себя!» — оставила подпись под видеороликом Галич.

Источник фото: @galichida

Путешествие, по словам ведущей, не испортил ни сильный мороз, ни порывистый ветер. Кроме того, в кадре Ида показала тех самых китов, ради которых приехала.

«Я люблю тебя жизнь! Спасибо, что так четко слышишь мои желания, и спасибо, что рядом со мной люди, с которыми искренне хочется мечтать», — написала Ида Галич.