«Именно с ее подачи»: Для Николая Расторгуева совет Аллы Пугачевой стал судьбоносным

NEWS.RU приводит слова музыкального критика Евгения Бабичева, который отметил, что Алла Борисовна оказала влияние на многих молодых исполнителей в России своими хорошими рекомендациями. В частности, он привел в качестве примера артиста Николая Расторгуева. Именно по совету Примадонны, с ее подачи, певец когда-то вышел в военной форме на сцену, что уже совсем скоро стало его визитной карточкой.

Челобанов и Киркоров должны выражать благодарность Примадонне за оказанные советы

Как подчеркнул эксперт, Челобанов и Киркоров должны также выражать благодарность Примадонне за оказанные советы. Он признал, что далеко не всем участникам ТВ-проектов удалось добиться большого успеха по ее совету. Музыкальный критик заключил, что участники проектов, таких как «Фабрика звезд», судя по всему, вспоминают сотрудничество с Пугачевой только в положительном ключе.