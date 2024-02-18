«Не смогу прожить»: Юрий Лоза заявил, что может умереть от голода, если не будет работать

Юрий Лоза рассказал в беседе с изданием NEWS.ru, что размер его пенсии составляет 16 тыс. рублей. Артист подчеркнул, что без дополнительных доходов он прожить на такую сумму просто не сможет. Он добавил также, что сейчас ему снимают доплату москвича из-за дополнительного дохода, связанного с авторскими отчислениями.

Лоза, несмотря на свой возраст, обязан продолжать работать

Лоза рассказал, что, несмотря на свой возраст, обязан продолжать работать, создавать музыку, появляться на ТВ, а также размещать контент в Интернете. Он отметил, что содержание одной охранной службы на его даче стоит 15 тыс. рублей. Артист подчеркнул, что для него очень важно заниматься активной деятельностью, чтобы обеспечивать себя дополнительными доходами.

«Конечно же, пенсионер не может прожить на такую пенсию. Не смогу прожить и я. Если не будет дополнительного заработка, умру от голода», - заявил он.