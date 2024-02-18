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Почему Ольга Бузова не сможет покорить западную сцену - объясняет критик Бабичев

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Почему Ольга Бузова не сможет покорить западную сцену - объясняет критик Бабичев
Знаменитости
Источник фото: @buzova86

Ольгу Бузову по праву можно назвать одной из самых успешных, если не самой успешной женщиной в русскоязычном шоу-бизнесе наших дней. Знаменитость преуспела в разных жанрах - от телевидения и музыкальной сцены до собственного бизнеса. Однако покорить ещё и западную аудиторию она никогда не сможет, заявил музыкальный критик Евгений Бабичев порталу NEWS.ru.

Талантливая и успешная, но этого мало

Эксперт объяснил, что Ольга - действительно талантливая, трудолюбивая и успешная, однако этого все равно мало. По словам критика, даже такая артистка как Ольга Бузова в принципе не сможет стать популярной на Западе - просто потому, что там полно своих знаменитостей, преуспевших в каждом из жанров.

«В страшном сне может такое присниться, что Бузова уедет из России, не вижу никаких предпосылок. Она ассоциируется только с Россией, какой бы ни был английский язык, наши артисты на Западе никому не нужны. Если на Западе суперталанты никому не нужны, то кому нужна Ольга Бузова? На Западе своих достаточно», - пояснил Бабичев.

Также он добавил, что в плане музыки и вокала Ольга - не самый профессиональный человек на российской сцене. Однако это не отменяет того факта, что свой успех она наработала потом и кровью, и за годы работы завоевала настоящую любовь и преданность своих поклонников.

Ранее Ольга Бузова на всю страну обратилась к своему будущему мужу.

Информационное агентство «Informing»

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