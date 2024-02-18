Певица Диана Гурцкая, потерявшая мужа в прошлом году, поблагодарила своего брата Роберта за поддержку.

Заместитель министра высшего образования и науки России Петр Кучеренко, замужем за которым была артистка, умер в прошлом году. После этого Диана Гурцкая почти не выходит в свет. Но все же она согласилась поучаствовать в ток-шоу на федеральном канале, выпуск был посвящен братьям и сестрам знаменитостей.

Ведущий шоу Николай Цискаридзе отметил, что Роберт помогает Диане справиться с горем. Артистка с этим согласилась.

Стоит отметить, что Роберт долгие годы является продюсером Дианы Гурцкой. Именно он в 1995 году отнес кассету с записью ее голоса на конкурс «Ялта – Москва – Транзит».

«Я стала возмущаться, зная свою ситуацию, что я не готова. Москва, большой город, жюри… Было сказано жестко маме: «Собирай ее и давай, отпускай». И вот я приехала в 1995 году и после этого не уезжала. И вот так бок о бок мы и живем, и у нас одна большая семья. И горе, и радости в нашей жизни случаются, мы всегда вместе», — рассказала Диана Гурцкая.

Она добавила, что ее брат заботится о ней с рождения. Он старше на 16 лет и всегда принимал активное участие в ее жизни. Роберт очень волновался, когда ее родители решили отправить в интернат для слепых и слабовидящих детей. Брат всегда считал ее талантливой и верил в ее успех, и эта вера помогла Диане стать известной певицей.