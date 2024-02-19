Коллега Евгения Петросяна раскрыл секрет счастливого брака юмориста с Татьяной Брухуновой

О браке пожилого юмориста Евгения Петросяна и его молодой помощницы Татьяны Брухуновой писали немало, пишет 7days.ru. Как известно, новая избранница юмориста, которая значительно моложе его, является его пятой по счету женой. Пара поженилась четыре года назад, и молодая супруга родила Петросяну сына Вагана.

Обеспечила себе безбедную жизнь

В СМИ не раз писали, что провинциалка даже не скрывает, что в этом замужестве у нее есть меркантильные цели. В свою очередь Петросян получил молодую женщину и любимого наследника. Действительно, Брухунова обеспечила себе безбедную жизнь и теперь она может путешествовать по миру. Однако это не значит, что между супругами нет теплоты. По словам коллеги Петросяна, Александра Морозова, Татьяна трогательно относится к 78-летнему мужу и всегда заботится о нем.

34-летняя супруга Евгения Вагановича носит с собой таблетки и витамины для мужа.

«Мы на репетициях когда сидим, Танечка тихонечно подходит, дает ему какие-то таблеточки или витаминчики. Следит за этим строго», — рассказал Морозов в эфире «Ты не поверишь!».

К слову, недавно с Петросяном произошла неприятность. Во время прогулки юморист сломал предплечье. После несчастного случая он оказался в больнице, где перенес операцию по установке титановых пластин в область перелома. На этой почве у него обострилась гипертоническая болезнь.

Поклонники юмориста были возмущены, когда узнали, что его жена предпочла остаться в Китае, куда ранее отправилась в путешествие. Морозов уверен, что если бы состояние мужа было критичным, Татьяна бы немедленно вернулась в Москву.