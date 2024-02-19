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У Пугачевой и Галкина могут изъять замок в деревне Грязь по новому закону

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У Пугачевой и Галкина могут изъять замок в деревне Грязь по новому закону
Знаменитости
Источник фото: @allapugachevaandherfamily

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Госдуме ищут способ, чтобы изъять замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* стоимостью около миллиарда рублей, согласно новому закону о конфискации имущества. С этой целью депутаты обратились в МВД, пишет Super.ru. 

Предложили рассмотреть вопрос о конфискации недвижимости

Недвижимость в подмосковном в поселке Грязь, о которой идет речь, по документам принадлежит Галкину*. Во время своего визита в Москву в ноябре прошлого года Алла Пугачева останавливалась в замке, но сейчас в нем никто не живет. После принятия нового закона в Госдуме предложили рассмотреть вопрос о конфискации недвижимости, принадлежащей юмористу, который уехал из страны и распространяет фейки о российской армии, о чем рассказал депутат Дмитрий Гусев. 

Он обратил внимание на то, что Галкин* и его супруга пошли против своего народа. По его мнению, Пугачеву надо еще лишить звания народной артистки.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

Информационное агентство «Informing»

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