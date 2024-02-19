Дочь певицы Любови Успенской прошла проверку на полиграфе: себя она считает лучше матери

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина снова сблизились и сейчас живут душа в душу.

Они пришли вместе на проект Павла Воли «Шоу Воли» на канале ТНТ, пишет «ВокругТВ». Сейчас Татьяна больше прислушивается ко мнению матери, которая счастлива от того, что дочь не бежит от ее опеки.

Завидовала матери

Но проверка на полиграфе показала, что за внешней покладистостью Плаксиной скрывалась зависть. Она ответила, что ранее действительно завидовала матери. В тот период девушка считала себя ущербной. По ее словам, сейчас она считает, что лучше поет, чем ее мать.

Татьяна добавила, что она хотела бы, чтобы ее дети были лучше, чем она.

«Татьяна очень сильно уважает мать, но у вас как будто стилистики разные. Она по-другому оценивает. Изначально Татьяна испытывает к матери сильное уважение, но себя она считает лучше, потому что другой жанр», - прокомментировал ответ Плаксиной эксперт.